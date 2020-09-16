Звезда Marvel прокомментировал свой дикпик, который попал в Сеть

"Теперь, когда я завладел вашим вниманием, сходите на выборы 3 ноября!", - написал он.

Стоит отметить, что Крис Эванс действительно ;произвел фурор. За ночь этот его твит набрал 1,1 млн лайков, 163,5 тысят ретвитов, а ответили ему 37,2 тысячи пользователей соцсети.

Пользователи твиттера разделились на две группы - одни пишут, что это дар - ловко выходить из неловких ситуаций, а другие же постят ему в комментариях оскорбительные мемы, и обвинения, теперь еще и называя либералом и демократом.

Попытка свести все на шутку привела к тому, что к обвинениям добавились политические нотки.

Как стало известно ранее, звезда серии фильмов Marvel Крис Эванс случайно засветил фото своего (или принадлежащего кому-то другому) члена во время записи сторис с экрана своего телефона. Звезда Marvel "Капитан Америка на пенсии" показывал поклонникам видео с друзьями, и случайно продемонстрировал, что в галерее телефона у него сохранены дикпики.