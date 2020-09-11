Тимати разошелся с женой: Решетова рассказала подробности

"Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу", - написала девушка в своей публикации.

Тем временем, поклонники забрасывают ее вопросами о причинах расставания, а также предлагают поддержку и стараются развлечь. Есть и хейтеры, которые вспомнили про отношения Решетовой со свекровью и про рост Тимати, который смущал его, а также его избранницу.

Как стало известно ранее, российская модель и популярный блогер Оксана Самойлова рассказала, что она таки помирилась со своим супругом, и незачем ее осуждать за то, что она живет со своим мужем - известным реп-исполнителем - Джиганом, а также многословно ответила на немые вопросы по поводу истории с разводом, акцентировав внимание на то, что это ее жизнь и судьба, она взрослый человек, и она может ошибаться, но выбор сделан.