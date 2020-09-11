13:00 11.09.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100246553:Nataly

Тимати разошелся с женой: Решетова рассказала подробности

Российская модель Анастасия Волконская-Решетова объявила о разводе со своим мужем, бывшим членом Блэк Стар Тимати после рождения сына и его выхода из бизнеса. О своем решении Анастасия Решетова объявила в Instagram, и пообещала, что они направят все усилия на то, чтобы стать хорошими родителями их недавно родившемуся сыну Ратмиру. Об этом сообщает УРА-Информ.

Тимати разошелся с женой: Решетова рассказала подробности

"Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу", - написала девушка в своей публикации.

Тем временем, поклонники забрасывают ее вопросами о причинах расставания, а также предлагают поддержку и стараются развлечь. Есть и хейтеры, которые вспомнили про отношения Решетовой со свекровью и про рост Тимати, который смущал его, а также его избранницу.

Как стало известно ранее, российская модель и популярный блогер Оксана Самойлова рассказала, что она таки помирилась со своим супругом, и незачем ее осуждать за то, что она живет со своим мужем - известным реп-исполнителем - Джиганом, а также многословно ответила на немые вопросы по поводу истории с разводом, акцентировав внимание на то, что это ее жизнь и судьба, она взрослый человек, и она может ошибаться, но выбор сделан.


Поделиться

Читайте также:

  • Российский репер Тимати отметил небольшой, но приятный праздник - его дочери Алисе исполнилоь три месяца. По этому случаю друзья и родственники певца и мамы девочки - модели Алены Шишковой буквально завалили именинницу подарками. 

  • Відомий російський співак Тіматі шокував своїх шанувальників. Реп-виконавець оголосив про припинення своєї концертної діяльності в Росії.
 
Летающие автомобили постепенно становятся реальностью Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина Список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось за неделю Коронавирус: рекордный рост инфекций во Франции, переполненные больницы в Мадриде
Проишествия
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив