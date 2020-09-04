14:48 04.09.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Монатик презентовал совместный мюзикл с поп-звёздами

Известный исполнитель на украинской эстраде Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал фильм-мюзикл, в котором снялись огромное количество украинских поп-звезд. Фильм, который получил название Ритм, был опубликован на YouTube-канале певца. Об этом сообщает УРА-Информ.

Монатик презентовал совместный мюзикл с поп-звёздами

Стоит отметить, что режиссером данного мюзикла стала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо, а автором сценария мюзикла, а также композитором выступил лично исполнитель Дмитрий Монатик. Фильм позиционирует себя как среднеметражныйВВВВ и длится около 40 минут.

Среди поп-звезд, которые появляются в мюзикле ‒ группы The Hardkiss и "Время и Стекло", певицы Вера Брежнева, Alyona Alyona, Tayanna, певец DANTES, танцор Влад Яма, сам Монатик и многие другие не менее популярные украинские артисты.

"Мюзикл - давняя мечта, ведь там есть все, что я так люблю, музыка, танцы, ритм, юмор, стиль, яркие локации и безгранично талантливые артисты", ‒ рассказал Монатик.

Как стало известно ранее, известная украинская певица Тина Кароль записала совместную композицию с известим американским исполнителем Snoop Dogg.


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