Монатик презентовал совместный мюзикл с поп-звёздами

Стоит отметить, что режиссером данного мюзикла стала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо, а автором сценария мюзикла, а также композитором выступил лично исполнитель Дмитрий Монатик. Фильм позиционирует себя как среднеметражныйВВВВ и длится около 40 минут.

Среди поп-звезд, которые появляются в мюзикле ‒ группы The Hardkiss и "Время и Стекло", певицы Вера Брежнева, Alyona Alyona, Tayanna, певец DANTES, танцор Влад Яма, сам Монатик и многие другие не менее популярные украинские артисты.

"Мюзикл - давняя мечта, ведь там есть все, что я так люблю, музыка, танцы, ритм, юмор, стиль, яркие локации и безгранично талантливые артисты", ‒ рассказал Монатик.

Как стало известно ранее, известная украинская певица Тина Кароль записала совместную композицию с известим американским исполнителем Snoop Dogg.