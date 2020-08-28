10:22 28.08.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Елена Кравец рассказала о своем здоровье: звезда "Вечернего квартала" болеет коронавирусом

Совсем недавно стало известно, что одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса, участница "Вечернего Квартала" и "Женского квартала" Елена Кравец заразилась коронавирусной инфекцией.

Елена Кравец рассказала о своем здоровье: звезда

На своей странице в оной из социальных сетей она прочитала стихи Сергея Жадана и поздравила всех с Днем Независимости. Также она рассказала, как переносить опасную болезнь.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Мне значительно лучше. Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания, слава Богу. Совсем скоро кончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся наконец...Вы только берегите себя, хорошо?", – написала Кравец.

На пост ответило много поклонников Кравец и пожелало ей всего самого лучше, а также как можно поскорее победить эту болезнь.

"Наконец-то весточка от вас, а мы уже волновались. Выздоравливайте!", "Скорейшего выздоровления вам!", "Очень красиво, здоровья вам", "Леночка, мы с вами", - одни из комментариев.

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Такі вірші, здається, мають цілющу силу!💪🏼 Мені значно краще!) Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу...🙏Зовсім скоро скінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті... Ви тільки бережіть себе, добре?) #деньнезалежності #сергійжадан #слухайукраїнське

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

Ранее мы сообщали, что ближайшие концерты "Вечернего квартала" пройдут без Кравец.


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