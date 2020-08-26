20:21 26.08.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Лолита нецензурно высказалась в сторону музыкального канала из-за их скандальной выходки

Канал RU.TV закрыли Лолиту смайликом, пока в эфире шел клип украинской певицы Светланы Лободы "Бум-бум", в котором снялась и российская звезда Лолита Милявская.

Лолита Милявская жестко и с матом прокомментировала скандальную ситуацию изданию Super.su и обвинила своих обидчиков в эйджизме, передает УРА-Информ.

Лолита нецензурно высказалась в сторону музыкального канала из-за их скандальной выходки

"Лола хоче бум-бум. Лола хочет, чтобы мое лицо было видно. Но, я очень хочу, чтобы этот *баный смайлик не закрывал мое лицо. Потому что, я считаю, что в свете всего, что происходит в мире меня унижают как пожилую женщину-пенсионерку. И, бл*дь, с какого х*я можно было закрыть мое пожилое *бло каким-то молодым смайликом? У вас есть смайлик для нас - пенсионеров? Я требую! С*ка, это мое законное право!", - заявила Лолита

Лолиту перекрыли грустным эмодзи в клипе Лободы, и она решила в ответ обвинить РМГ в эйджизме. Женщина крайне негодовала и скрасила свою речь смачным матом.

Таким образом отразились очередные санкции от Владимира Киселева, который владеет каналом. Дело в том, что в 2018 году Лолита со сцены послала на *** представителей РМГ, которые перед премией Music Box обзванивали артистов и уговаривали не приходить на премии-конкуренты, иначе ни граммофона вам, ни ротаций.

Как сообщалось ранее, популярная американская порноактриса Сторми Дэниелс выиграла очередной раунд судебного многолетнего процесса с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.


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