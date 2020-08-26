Антонио Бандерас показал эпичную битву в честь победы коронавируса

"После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что сегодня поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился. Хочу обратиться к тем, кому повезло меньше, чем мне и к тем, кто пострадал больше меня. Также желаю сил тем, кто сейчас находится в эпицентре боя", - пишет он.

Антонио Бандерас показал фото с собой в окружении частичек коронавирусной инфекции, как его изображают на иллюстрациях. Антонио Бандерас борется с болезнью на фото в стиле своих боевиков.

Ранее стало известно, что украинские власти все-таки принялись делать решительные шаги в отношении распространения коронавирусной инфекции в Украине.