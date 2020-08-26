19:29 26.08.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100246281:Nataly

Антонио Бандерас показал эпичную битву в честь победы коронавируса

Актер Антонио Бандерас рассмешил своих фанатовВВ оригинальным фото, которое сделал специально ко своему исцелению. Антонио Бандерас переболел коронавирусом нового поколения почти что бессимптомно, а теперь порадовал всех своим выздоровлением в Instagram. Об этом сообщает УРА-Информ.

Антонио Бандерас показал эпичную битву в честь победы коронавируса

"После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что сегодня поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился. Хочу обратиться к тем, кому повезло меньше, чем мне и к тем, кто пострадал больше меня. Также желаю сил тем, кто сейчас находится в эпицентре боя", - пишет он.

Антонио Бандерас показал фото с собой в окружении частичек коронавирусной инфекции, как его изображают на иллюстрациях. Антонио Бандерас борется с болезнью на фото в стиле своих боевиков.

Ранее стало известно, что украинские власти все-таки принялись делать решительные шаги в отношении распространения коронавирусной инфекции в Украине.


Поделиться

Читайте также:
 
В Минске назвали условие начала ведения переговоров с Западом Приложение украинских разработчиков обогнало TikTok, Netflix и YouTube по популярности В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое Почему Apple iPhone 7 – лучший выбор по соотношению цена–качество?
Проишествия
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив