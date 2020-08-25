18:40 25.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Секс с президентом: порнозвезда отсудила у Трампа "кругленькую сумму"

Популярная американская порноактриса Сторми Дэниелс выиграла очередной раунд судебного многолетнего процесса с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом написала сама порноактриса на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.

Секс с президентом: порнозвезда отсудила у Трампа

Стало известно, что Высший суд Лос-Анджелеса принял решение ‒ президент США Дональд Трамп должен оплатить расходы Дэниэлс на ее адвокатов в размере 43 тысячи долларов США, сто эквивалентно 1,2 миллионам гривен.

Стоит отметить, что в своих скандальных мемуарах, которые получили название "Полное разоблачение" Дэниэлс в деталях описала с каким трудом, страхом и отвращением ейВВ давались роман и секс с Дональдом ТрампомВВ – в то время (2006 год) известным коммерсантом. Американская актриса порноиндустрииВВ не стала его щадить и поделилась с читателями и вовсе интимными деталями − в мол, пенис у Трампа меньше обычного, но "не чудовищно мал", и по форме "напоминает поганку или гриб из игры "Марио. Причем роман у Дэниэлс с ним был, когда официальная супруга Трампа едва родила ему сына Бэррона Уильяма.

Как сообщалось ранее, российская модель и популярный блогер Оксана Самойлова рассказала, что она таки помирилась со своим супругом, и незачем ее осуждать за то, что она живет со своим мужем - известным реп-исполнителем - Джиганом, а также многословно ответила на немые вопросы по поводу истории с разводом, акцентировав внимание на то, что это ее жизнь и судьба, она взрослый человек, и она может ошибаться, но выбор сделан.


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