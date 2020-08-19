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Самойлова прояснила свои отношения с Джиганом

Российская модель и популярный блогер Оксана Самойлова рассказала, что она таки помирилась со своим супругом, и незачем ее осуждать за то, что она живет со своим мужем - известным реп-исполнителем - Джиганом, а также многословно ответила на немые вопросы по поводу истории с разводом, акцентировав внимание на то, что это ее жизнь и судьба, она взрослый человек, и она может ошибаться, но выбор сделан. Свои мысли Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram, передает УРА-Информ.

Самойлова прояснила свои отношения с Джиганом

"Ребят хватит упрекать меня за то что я живу со своим мужем))) я честно всё рассказала и честно сказала что понятия не имею правильно поступила или нет. Но мне очевидно виднее, чем всем кто раздает советы) это моя жизнь понимаете?)) МОЯ!!! Не ваша и муж этот не ваш и дети не ваши)) Вы со своими делайте что хотите, а я со своими буду) Я никого ни к чему не призываю и не говорю: "делай как я"!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ как я!!! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем!!! Живите свою жизнь не оглядываясь на окружающих, на чужие советы и истории! Если я ошиблась - это мои ошибки и мои уроки! На вас это ни как не отразится понимаете? Я веду свою страницу уже очень очень давно, были и слезы и смех, было разное, но я всегда стараюсь показывать вам хорошее и позитивное) Сейчас тоже не простые времена, но жизнь продолжается и по пути СВОЕЙ жизни я не хочу ни перед кем оправдываться и что-то объяснять", - подписала Самойлова под совместным фото с Джиганом.

Стоит отметить, что ранее блогер писала, что не помириться со своим мужем в ходе определенных обстоятельств.

Как стало известно ранее,ВВ Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе. Однако речь идет не о любовной истории, а о телевизионном проекте. Впервые за 19 лет они примут участие в совместном проекте.


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