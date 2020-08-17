Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Глава государства сделал это в день рождения прославленного музыканта. Именно сегодня, 17 августа, Скрябину должно было исполниться 52 года. О своем решение Зеленский написал на странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - написал президент.

Зеленский добавил, что с дня начала войны на Донбассе Скрябин часто ездил на Донбасс и помогал украинским защитникам. Он также отметил, что у каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы.

Напомним, что Скрябин трагически погиб второго февраля в ДТП.

Ранее Зеленский отреагировал на поджог автомобиля "Схем".