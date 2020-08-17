Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим решение присвоил звание погибшему украинскому певцу Кузьме Скрябину звание героя Украины.
Глава государства сделал это в день рождения прославленного музыканта. Именно сегодня, 17 августа, Скрябину должно было исполниться 52 года. О своем решение Зеленский написал на странице в Фейсбук.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - написал президент.
Зеленский добавил, что с дня начала войны на Донбассе Скрябин часто ездил на Донбасс и помогал украинским защитникам. Он также отметил, что у каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы.
Напомним, что Скрябин трагически погиб второго февраля в ДТП.
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