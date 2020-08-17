14:43 17.08.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим решение присвоил звание погибшему украинскому певцу Кузьме Скрябину звание героя Украины.

Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Глава государства сделал это в день рождения прославленного музыканта. Именно сегодня, 17 августа, Скрябину должно было исполниться 52 года. О своем решение Зеленский написал на странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - написал президент.

Зеленский добавил, что с дня начала войны на Донбассе Скрябин часто ездил на Донбасс и помогал украинским защитникам. Он также отметил, что у каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы.

Напомним, что Скрябин трагически погиб второго февраля в ДТП.

Ранее Зеленский отреагировал на поджог автомобиля "Схем".


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