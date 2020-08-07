Сын Виктора Павлика умер от рака

О смерти сына сообщила мать Павла Павлика Лора Созаева на своей странице в Фейсбук, выложив также небольшое видео.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Забрал Господь моего ангела!" - написала она.

Отметим, что страшный диагноз саркома Павилку поставили еще в 2018 гожу. Саркомы - это опухоли, которые возникают в соединительной ткани, такой как нервы, мышцы, суставы, кости или кровеносные сосуды. Саркомы могут возникать в любом месте тела и часто располагаются глубоко под фасциями на конечностях. Из-за того, что саркомы встречаются редко среди населения, эти опухоли диагностируются неправильно и поздно. Это приводит к тому, что болезнь диагностируется на более поздней стадии, что затрудняет лечение больного.

Сын Виктора Павлика перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, однако это сильно ударило по его состоянию. В итоге летом этого года Павел Павлик принял решение прекратить лечение.

Ранее мы сообщали, что от рака умерла известная американская актриса, ей было всего 47.