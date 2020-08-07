12:35 07.08.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сын Виктора Павлика умер от рака

Большое горе в семьи известного украинского певца Виктора Павлика. Его младший сын умер в возрасте 22 лет от рака.

Сын Виктора Павлика умер от рака

О смерти сына сообщила мать Павла Павлика Лора Созаева на своей странице в Фейсбук, выложив также небольшое видео.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Забрал Господь моего ангела!" - написала она.

Отметим, что страшный диагноз саркома Павилку поставили еще в 2018 гожу. Саркомы - это опухоли, которые возникают в соединительной ткани, такой как нервы, мышцы, суставы, кости или кровеносные сосуды. Саркомы могут возникать в любом месте тела и часто располагаются глубоко под фасциями на конечностях. Из-за того, что саркомы встречаются редко среди населения, эти опухоли диагностируются неправильно и поздно. Это приводит к тому, что болезнь диагностируется на более поздней стадии, что затрудняет лечение больного.

Сын Виктора Павлика перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, однако это сильно ударило по его состоянию. В итоге летом этого года Павел Павлик принял решение прекратить лечение.

Ранее мы сообщали, что от рака умерла известная американская актриса, ей было всего 47.


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