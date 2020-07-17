12:54 17.07.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Экс-ВИА Гра примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами"

Новый сезон легендарного украинского шоу Танці з зірками 2020 начнется уже этой осенью, и уже известны имена первых участников нового конкурсного сезона.

Украинская актриса и певица, бывшая участница культовой группы Виа Гра Надежда Мейхер приняла вызов #танціззіркамиchallenge от покорителя дамских сердец Олега Винника. О своем участии в шоу актриса сообщила, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях интригующее видео. Об этом сообщает УРА-Информ.

Экс-ВИА Гра примет участие в новом сезоне

Украинская дива в соблазнительных и ярких образах зачитала строки, которые были посвящены искусству танца, и бросила вызов другой экс-участнице Виа Гры Санте Димопулос.

"Я мечтала принять участие в Танцях з зірками уже давно, и на это было 3 причины. Еще учась в школе, я хотела стать танцовщицей и уверенно к этому шла: выступала в коллективах народных танцев и мечтала свою жизнь посвятить именно этому. Когда мне было 18 лет, и я начала работать в коллективе Виа Гра, то время от времени я жалела, что покинула свое любимое дело. Я всегда с радостью принимала участие в связанных с хореографией проектах, ведь в глубине души я оставалась танцовщицей. Еще в 2006 году я участвовала в первых Танцях з зірками на 1+1.ВВ Я знаю, что тогда не раскрылась и не сказала все, что хотела. Мне просто не хватило времени на проекте, и я была другой. Был другой жизненный опыт, было меньше эмоциональной палитры и внутренней глубины. Сейчас мне столько всего хочется рассказать. Внутренняя недосказанность - это вторая причина, почему я мечтала принять участие в шоу в этом году. Третья причина - я артист, который со сцены хочет донести до зрителя свой жизненный опыт, ценности, которые сформировались, эмоциональную глубину. Так, играя в кино или исполняя песни, я стараюсь передать свое отношение к чувствам и всей палитре отношений. Сейчас я хочу уже через язык тела поделиться собственными переживаниями, эмоциями. Знаю, что в наших с партнером танцах будет настоящая драматургия отношений, ведь мы хотим вдохновлять людей не только танцевать, но и показать, что в жизни нет ничего невозможного. У каждого из нас всегда есть возможность открывать в себе таланты, достигать целей, открывать свое сердце", - написала она.

Ранее сообщалось, что стало известно о смерти 49-летнего Гранта Имахара. У известного ученного по программе "Разрушители мифов" и "The White Rabbit Project", была аневризма мозга. Он также работал над последующими частями "Матрицы" и "Звездных войн".


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