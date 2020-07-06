Умер известный композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе, известный итальянский композитор и дирижер. Артист был известен прежде всего как создатель музыки к фильмам, включая фильмы "Миссия", "Неприкасаемые" и "Однажды в Америке".
За свою работу он получил две статуэтки Оскара. Его достижения включают более 500 саундтреков и около 100 симфонических песен, 70 миллионов проданных альбомов и десятки наград, полученных по всему миру за композиции, представляющие различные жанры. Многие важные награды в мире получили 60 фильмов, для которых он написал музыку.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.
Эннио Морриконе родился в Риме 10 ноября 1928 года. Его отец был музыкантом, он играл как трубач в различных оркестрах.
В 2007 году он был награжден Оскаром за пожизненные достижения. Ее ему передал Клинтом Иствудом. В 2016 году статуэткой Американской киноакадемии была удостоен саундтрек к фильму Квентина Тарантино "The Hateful Eight".
В апреле во время национального карантина в Италии он заявил, что после пандемии намерен вернуться на концерты.
При известии о смерти художника министр культуры Дарио Франческини заявил, что это "печальный день для культуры".
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