Умер известный композитор Эннио Морриконе

За свою работу он получил две статуэтки Оскара. Его достижения включают более 500 саундтреков и около 100 симфонических песен, 70 миллионов проданных альбомов и десятки наград, полученных по всему миру за композиции, представляющие различные жанры. Многие важные награды в мире получили 60 фильмов, для которых он написал музыку.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

Эннио Морриконе родился в Риме 10 ноября 1928 года. Его отец был музыкантом, он играл как трубач в различных оркестрах.

В 2007 году он был награжден Оскаром за пожизненные достижения. Ее ему передал Клинтом Иствудом. В 2016 году статуэткой Американской киноакадемии была удостоен саундтрек к фильму Квентина Тарантино "The Hateful Eight".

В апреле во время национального карантина в Италии он заявил, что после пандемии намерен вернуться на концерты.

При известии о смерти художника министр культуры Дарио Франческини заявил, что это "печальный день для культуры".

Ранее мы сообщали, что известный 41-летний актер проиграл борьбу с коронавирусом.