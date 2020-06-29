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Брэдли Купер встречается с голливудской актрисой: все ее знают

Американский таблоид утверждает, что Брэдли Купер и Кэти Холмс встречаются и их отношения могут длиться несколько хороших месяцев.

Брэдли Купер встречается с голливудской актрисой: все ее знают

Первые сообщения о том, что у Кэти Холмс и Брэдли Купер было что-то общее, появились в феврале этого года. Актер и актриса были свободны в момент окончания их долгих отношений - несколькими месяцами ранее звезда "Озера Снов" рассталась с Джеми Фоксом, а звезда "Мальчишника с Вегаса" с Ириной Шейк.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Кэти Холмс и Брэдли Купер случайно столкнулись друг с другом в кафе, так как они жили неподалеку. Именно тогда, как сообщается, актер попросил у бывшей жены Тома Круза номер телефона.

В июльском номере журнала ОК! отмечается, что друзья видели Кэти Холмс в компании загадочного человека, который, вероятно, был Брэдли Купер.

"Они смотрели друг на друга как подростки", - рассказал источник газеты.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надя Дорофеева на этот раз на своей странице в социальной сети появилась в новом весьма стильном и вызывающем образе, одев очень короткое мини.


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