13:55 24.06.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Эмили Ратаковски опубликовала пикантные фото с новым цветом волос

Всемирно известная супермодель Эмили Ратаковски решила изменить свой цвет волос, и стала блондинкой. Натуральный цвет девушки – шатен. 29-летняя модель также призналась, что никогда не делала таких кардинальных изменений со своей внешностью, но, вопреки всему, она осталась довольна. Свои откровенные фото в бикини Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram.

Эмили Ратаковски опубликовала пикантные фото с новым цветом волос

"Я никогда в жизни не делала окрашивание волос и существенно не меняла их длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самое веселое, что когда-либо происходило с моей внешностью", - описала она свои эмоции.

Девушка на фото позирует в подходящем ей черном мини-бикини. На фото видно прекрасные изгибы тела супермодели.

Реакция публики не заставила себя ждать, поклонники девушки пришли в восторг и засыпали ее комплиментами о ее фигуре и новом образе.

Ранее стало известно, что известная украинская певица Надя Дорофеева считается одной из самых красивых женщин Украины. Она весьма часто публикует пикантные фотографии в своем инстаграме.


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