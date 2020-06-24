Эмили Ратаковски опубликовала пикантные фото с новым цветом волос

"Я никогда в жизни не делала окрашивание волос и существенно не меняла их длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самое веселое, что когда-либо происходило с моей внешностью", - описала она свои эмоции.

Девушка на фото позирует в подходящем ей черном мини-бикини. На фото видно прекрасные изгибы тела супермодели.

Реакция публики не заставила себя ждать, поклонники девушки пришли в восторг и засыпали ее комплиментами о ее фигуре и новом образе.

Ранее стало известно, что известная украинская певица Надя Дорофеева считается одной из самых красивых женщин Украины. Она весьма часто публикует пикантные фотографии в своем инстаграме.