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У принцессы Дианы была дочь: неожиданное открытие американских СМИ

Хотя с момента смерти леди Ди прошло более 20 лет, вокруг ее яркой жизни постоянно растут новые слухи. Согласно одной из теорий, у нее была дочь.

У принцессы Дианы была дочь: неожиданное открытие американских СМИ

У принца Уильяма и принца Гарри есть сестра? Согласно источникам американского таблоида The Globe это возможно. Как мир еще не узнал правду? Об этом у любителей заговора тоже есть интересная теория.

Об этом пишет УРА-Информ.

До того, как Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза, ей, как утверждается, пришлось пройти тесты на фертильность со своим женихом. Королева Елизавета II хотела убедиться, что молодая пара сможет родить иметь потомков.

Для этого должен был использоваться метод in vitro, а одну из оплодотворенных пробирок украл врач. Таким образом, на свет появилась Сара, о которой ее биологические родители не знали.

Согласно теории таблоидов, Сара в настоящее время живет в США. В молодости она, очевидно, пыталась установить контакт с королевской семьей, но на ее письма отвечали угрозами.

The Globe утверждает, что о существовании дочери принцессы Дианы и принца Чарльза знают ее младшие братья. Сара связалась с Меган Маркл и теперь поддерживает ее, когда та вернулась в Лос-Анджелес.

Ранее мы сообщали, что принцесса Кейт ждет четвертого ребенка.


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