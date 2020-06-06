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Бэнкси представил свою новую работу: она как всегда поражает (ФОТО)

Британский художник уличного искусства Бэнкси опубликовал в субботу (6 июня) свою новую работу, которая была вдохновением по ​​смерти Джорджа Флойда и выражает поддержку движению "Black Lives Matter".

Бэнкси представил свою новую работу: она как всегда поражает (ФОТО)

На нем изображены цветы и свечи, помещенные под портретом анонимной черной фигуры, над которым подвешен флаг США, который начинает гореть от единственной свечи, которая все еще горит.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сначала я подумал, что мне следует просто заткнуться и выслушать афроамериканцев. Но зачем мне это делать? Это не их проблема, а моя. Система разочаровывает людей с цветом кожи, отличным от белого. Белая система. Как сломанная труба, наводнение в квартире людей, живущих внизу. Отказ системы делает их жизнь несчастной, но это не их ремонт. Они не могут этого сделать. Никто не пускает их наверх. Это проблема для белых. И если белые люди не решат это, кому-то придется подняться наверх и сломать дверь", - написал Бэнкси в своем аккаунте в Instagram, где представил свою последнюю работу.

В течение нескольких дней во многих странах, включая Великобританию, после смерти Джорджа Флойда, 46-летнего афроамериканца, который умер в Миннеаполисе в конце мая во время жестокого вмешательства полиции, проходили акции протеста.

Ранее стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда.


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