Бельгийский принц извинился за свое поведение: он действовал безответственно

"Извините. Я буду нести последствия своего поведения. В эти трудные моменты я не собирался никого обижать или проявлять неуважение", - написал бельгийский принц, десятый в очереди на трон, который проходит стажировку в Испании.

Об этом пишет УРА-Информ.

Поведение принца, как и других участников встречи, подвергло критике испанские власти, которая назвала такие действия безответственными.

Вечеринка прошла в Кордове на юге Испании, и, по данным СМИ, на ней присутствовало 27 человек, что было нарушением закона.

В соответствии с санитарными правилами, введенными в связи с коронавирусом, допускаются собрания до 15 человек. За нарушение таких правил можно заплатить даже десять тысяч евро штрафа.

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