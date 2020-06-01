14:08 01.06.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Бельгийский принц извинился за свое поведение: он действовал безответственно

Бельгийский принц Иоахим, зараженный коронавирусом, извинился за участие в организованной в Испании вечеринке, несмотря на запрет. 28-летний племянник бельгийского короля Филиппа признался, что нарушил карантинные ограничения.

Бельгийский принц извинился за свое поведение: он действовал безответственно

"Извините. Я буду нести последствия своего поведения. В эти трудные моменты я не собирался никого обижать или проявлять неуважение", - написал бельгийский принц, десятый в очереди на трон, который проходит стажировку в Испании.

Об этом пишет УРА-Информ.

Поведение принца, как и других участников встречи, подвергло критике испанские власти, которая назвала такие действия безответственными.

Вечеринка прошла в Кордове на юге Испании, и, по данным СМИ, на ней присутствовало 27 человек, что было нарушением закона.

В соответствии с санитарными правилами, введенными в связи с коронавирусом, допускаются собрания до 15 человек. За нарушение таких правил можно заплатить даже десять тысяч евро штрафа.

Ранее мы сообщали, что актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах.


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