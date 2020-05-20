14:51 20.05.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Вручение Оскара также могут перенести: стала известна причина

Преобладающая пандемия может затронуть одно из самых важных событий в киноиндустрии. 93-я премия Оскар предварительно запланирована на 28 февраля 2021 года. Однако есть признаки того, что из-за коронавируса этот срок будет перенесен.

Вручение Оскара также могут перенести: стала известна причина

Кинематографическая академия рассматривает возможность отложить Оскар 2021 года. Решение еще не принято, никакие конкретные даты еще не обсуждались или не предлагались - сообщает анонимный источник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Variety.

Эпидемиологический кризис, связанный с COVID-19, означал, что киностудии откладывали премьеры своих работ и приостановили производство многих проектов. Лейблы были проинформированы о том, что период, в который могут появиться фильмы, претендующие на звание Оскара, будет продлен - и церемония состоится в конце мая или даже в начале июня 2021 года. Это всего лишь предположения на данный момент.

В прошлом месяце Киноакадемия объявила, что фильмы, в которых были запланированы премьеры в кинотеатрах, но дебютировали в потоковом режиме и с услугами VOD, также будут рассматриваться для присуждения премий Оскар.

Ранее мы сообщали, что актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах.


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