Большой скандал в королевской семье: таблоид подтверждает ориентацию принца Чарльза

О гомосексуальной ориентации Принца Уэльского слухи ходят уже длительное время, так как в 2016 году в журнале Globe появились его фотографии с загадочным молодым человеком, которого он обнимал. Фотографии вызвали настоящий скандал и лавину спекуляций.

Об этом пишет Ура-Информ.

Принц Чарльз, однако, не намерен комментировать публикацию таблоидов и на данный момент имеет счастливый брак с принцессой Камиллой.

Несмотря ни на что, тема ориентации Чарльза возвращается как бумеранг в британских СМИ. Шокирующие сообщения появились в последнем выпуске одного из таблоидов.

В Globe отметили, что Чарльз якобы признался в нетрадиционной ориентации, но королева Елизавета попросила его держать это в секрете, опасаясь скандала.

"Принц Чарльз действительно все рассказал и был полностью принят его близкими, включая его мать. Единственная просьба состояла в том, чтобы он не говорил публично о своей гомосексуальности", - сообщает таблоид.

Ранее мы сообщали, что у королевы Елизавете II серьезные проблемы со здоровьем.