Робби Уильямс не может вспомнить слова своих песен: наркотики сделали свое дело

В начале 1990-х Робби Уильямс был самым молодым участником группы Take That boy, а затем успешно продолжил сольную карьеру. Юная знаменитость прославилась депрессией и пристрастием к алкоголю и наркотикам. Элтон Джон помог ему вернуться к трезвости и, по-видимому, Уильямс за последние 20 лет не прикасался к наркотикам, уделяя особое внимание семейной жизни и работе. Недавно он признался, что сценические выступления являются для него настоящим испытанием, потому что ... он не может вспомнить слова своих песен.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Sun on Sunday.

46-летняя звезда призналась, что во время выступления вживую перед ним всегда стоит суфлер, на котором отображаются тексты песен.

Когда вы выступаете на стадионе, полном людей и ранее вы злоупотребляли наркотиками, ваш мозг не будет работать должным образом, - сказал Уильямс. - И последнее, что вы бы хотели сделать перед зрителями - это забыть текст вашей песни, - добавила звезда.

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