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Звезда фильмов "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб" умер: стала известна причина смерти

Звезда В фильмов "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб" умер после борьбы с раком. Информация о смерти Иррфана Хана была предоставлена режиссером Сёджитом Сиркаром.

Звезда фильмов

Ирфан Хан был одной из величайших звезд Болливуда. Поклонники кино ассоциируют его с большим экраном, с фильмами, в которых он начал играть с конца 80-х и 90-х годов. Более того, он был одним из первых индийских актеров, достигших мировой известности.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Ирфан Хан боролся с раком в течение двух лет. В 2018 году ему был поставлен диагноз эндокринная опухоль, крайне редкая форма рака, которая проникает в клетки и выделяет гормоны в кровоток.

Болливудская звезда была госпитализирована в Мумбаи 28 апреля из-за инфекции почек. Он умер на следующий день.

Режиссер Седжит Сиркар сообщил о смерти актера в своем профиле в Twitter.

"Мой дорогой друг. Ты боролся, боролся и боролся. Я всегда буду гордиться тобой ... Мы встретимся снова ... Соболезнования Сутапе и Бабилу. Ты боролся, Сутапа, ты сделал все возможное в этой битве", - написал режиссер.

Ранее мы сообщали, что модель Playboy покончила жизнь самоубийством.


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