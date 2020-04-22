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Кончита Вурст сделала непозволительную вещь во время карантина: чем отметилась победительница Евровидения

Кончита Вурст была задержана в Германии. Томас Нойвирт, австрийский победитель Евровидения 2014, хотел попасть на запись программы "The Masked Singer".

Кончита Вурст сделала непозволительную вещь во время карантина: чем отметилась победительница Евровидения

Несмотря на пандемию коронавируса некоторые программы все еще записиваются в Германии. Одна из них - "The Masked Singer", в которой известные люди появляются в масках других звезд, и только после раунда соревнований показывают свое лицо. Кончита Вурст была приглашена на один из эпизодов.

Об этом пишет Ура-Информ.

Кончита Вурст приняла приглашение немецкого телевидения ProSieben и поэтому решила поехать в Германию. Ничего удивительного, если бы не тот факт, что она живет в Австрии, а границы закрыты в течение некоторого времени из-за распространения коронавируса.

Победитель Евровидения 2014, несмотря на запреты, решила уехатьВ в Германию во вторник. С этой целью он вылетел из Вены в Дюссельдорф. Однако в немецком аэропорту Томас Нойвирт был задержан службами.

Полиция задерживала 31-летнего артиста на несколько часов. Однако позже отпустила, когда выяснила все обстоятельства.В 

Ранее мы сообщали, что известная модель Playboy покончила жизнь самоубийством.


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