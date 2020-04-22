Кончита Вурст сделала непозволительную вещь во время карантина: чем отметилась победительница Евровидения

Несмотря на пандемию коронавируса некоторые программы все еще записиваются в Германии. Одна из них - "The Masked Singer", в которой известные люди появляются в масках других звезд, и только после раунда соревнований показывают свое лицо. Кончита Вурст была приглашена на один из эпизодов.

Об этом пишет Ура-Информ.

Кончита Вурст приняла приглашение немецкого телевидения ProSieben и поэтому решила поехать в Германию. Ничего удивительного, если бы не тот факт, что она живет в Австрии, а границы закрыты в течение некоторого времени из-за распространения коронавируса.

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