Вот такие дела: Дженнифер Лопес - королева наркотиков

Дженнифер Лопес сыграет Гризельду Бланко. "Крестная мать" расскажет историю легендарной наркобаронии колумбийского Медельинского картеля. Бланко была известна как Ла Мадрина, Крестная кокаина, Черная вдова или Королева торговли наркотиками. Мы узнаем путь, который прошла Гризельда Бланко с тех пор, как она занималась мелкими кражами, до тех пор, пока она не стала одной из самых влиятельных людей в кокаиновой войне в конце 1970-х и начале 80-х в США.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CGM.

Бланко была крайне жестокой - она приказала убить более 200 человек, а также убила одного из своих мужей лично. "Черная вдова" была убита в 2012 году в Колумбии.

"Я всегда был очарована историей Гризельды Бланко. В ней воплощено все, что интересно в сюжете фильма и развитии персонажа. Пресловутая для дурной славы, амбициозная, хитрая, страшная. До сих пор в подобных постановках говорилось о легендарных наркобаронах, я хочу пролить свет на эту антигероиню, и я рада возможности рассказать эту сложную и привлекательную историю, - отметила Лопес.

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