Гарри и Меган официально покинули британскую королевскую семью: какие привилегии у них остались

Принц Гарри и принцесса Меган в конце марта официально перестали быть высокопоставленными членами британской королевской семьи. Это результат соглашения после их неожиданного январского решения о том, что они хотят вести более личную жизнь.
Согласно соглашению, в конце марта Гарри и Меган перестали представлять королеву, и, как следствие, они не будут получать государственные средства для выполнения своих обязанностей. Они по-прежнему будут носить титулы герцога и герцогини Сассексской, но не будут использовать титулы Его/Ее Королевского Высочества (HRH), хотя они сохранят за собой право на них. Они также перестанут использовать имя Sussex Royal, под которым работает их веб-сайт и аккаунт в Instagram.
Об этом пишет Ура-Информ.
"Как все мы чувствуем, в настоящий момент мир кажется чрезвычайно хрупким. (...) Самым важным сейчас является здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате этой пандемии. Мы сосредоточены на новой главе… ", - написали Гарри и Меган.
"Спасибо этому сообществу - за вашу поддержку, вдохновение и совместную приверженность благу мира. Мы с нетерпением ждем возможности снова присоединиться к вам в ближайшее время", - добавили они.
Ранее мы сообщали, что Принц Уильям хочет вернуться на службу, чтобы бороться с коронавирусом.