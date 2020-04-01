Гарри и Меган официально покинули британскую королевскую семью: какие привилегии у них остались

Согласно соглашению, в конце марта Гарри и Меган перестали представлять королеву, и, как следствие, они не будут получать государственные средства для выполнения своих обязанностей. Они по-прежнему будут носить титулы герцога и герцогини Сассексской, но не будут использовать титулы Его/Ее Королевского Высочества (HRH), хотя они сохранят за собой право на них. Они также перестанут использовать имя Sussex Royal, под которым работает их веб-сайт и аккаунт в Instagram.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Как все мы чувствуем, в настоящий момент мир кажется чрезвычайно хрупким. (...) Самым важным сейчас является здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате этой пандемии. Мы сосредоточены на новой главе… ", - написали Гарри и Меган.

"Спасибо этому сообществу - за вашу поддержку, вдохновение и совместную приверженность благу мира. Мы с нетерпением ждем возможности снова присоединиться к вам в ближайшее время", - добавили они.

Ранее мы сообщали, что Принц Уильям хочет вернуться на службу, чтобы бороться с коронавирусом.