В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании

Сегодня, 14 апреля, стало известно, что контрразведка СБУ провела спецоперацию, итогом которой стало задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Высокопоставленный сотрудник СБУ подозревается в государственной измене и совершении террористических актов. Он работал в качестве агента ФСБ.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил председатель СБУ Иван Баканов.

Отмечается, что контрразведка собрала большое количество доказательств, которые доказывают, что Шайтанов работал на врага. Собраны видео, аудио и другие материалы. Известно, что генерал-майора СБУ заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила вывоз комплектующих к военным радарам.