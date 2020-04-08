15:44 08.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244275:labazovych

Венедиктова взялась за Порошенко: генеральный прокурор открыла несколько дел на бывшего президента

Похоже, что дела у бывшего президента Украины Петра Порошенко в ближайшее время пойдут не лучшим образом. Теперь за него взялись не только в Государственном бюро расследований.

Венедиктова взялась за Порошенко: генеральный прокурор открыла несколько дел на бывшего президента

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пару дней назад, шестого апреля, открыла дело против пятого президента Украины и действующего народного депутата Порошенко.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на официальную страницу Офиса генерального прокурора.

Речь идет об узурпации власти. Оно касается указов Порошенко под номерами №357/2017 и №195/2019 о назначении судей "нового" Верховного Суда и возбуждено по заявлению судей "старого" Верховного Суда Украины.

Таким образом, было начато пять уголовных производством поВ ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.4 ст.382 (невыполнение судебного решения) и ч.ч.1, 2 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти). Всеми будет заниматься ГБР.

Напомним, что ранее преимущественно уголовные производства против Порошенко были начаты заявлениям Андрея Портнова, бывшего заместителя Администрации Виктора Януковича, однако практически никаких подвижек в них нет.

Ранее Венедиктова рассказала о единственной задаче, которую поставил перед ней Владимир Зеленский.


Поделиться

Читайте также:
 
ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе очень тревожная Поменяет ли Россия отношение к Украине в обмен на снятие санкций: Песков удивил ответом Деми Мур и Брюс Уиллис проводят карантин вместе, жены уиллиса там нет (Пикантные Фото) Карантин в Украине будет минимум до мая - Шмыгаль
Проишествия
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив