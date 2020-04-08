Венедиктова взялась за Порошенко: генеральный прокурор открыла несколько дел на бывшего президента

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пару дней назад, шестого апреля, открыла дело против пятого президента Украины и действующего народного депутата Порошенко.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на официальную страницу Офиса генерального прокурора.

Речь идет об узурпации власти. Оно касается указов Порошенко под номерами №357/2017 и №195/2019 о назначении судей "нового" Верховного Суда и возбуждено по заявлению судей "старого" Верховного Суда Украины.

Таким образом, было начато пять уголовных производством поВ ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.4 ст.382 (невыполнение судебного решения) и ч.ч.1, 2 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти). Всеми будет заниматься ГБР.

Напомним, что ранее преимущественно уголовные производства против Порошенко были начаты заявлениям Андрея Портнова, бывшего заместителя Администрации Виктора Януковича, однако практически никаких подвижек в них нет.

Ранее Венедиктова рассказала о единственной задаче, которую поставил перед ней Владимир Зеленский.