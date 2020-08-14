Киев в "желтой" зоне: Кличко ужесточает карантин

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 августа рассказал о том, какие на данный момент показатель в столице по росту количества заболеваемости.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет более 52%. Поэтому будут усилены определенные правительством ограничения и запреты", - заявил мэр города.

Также он добавил, что с 17 августа будет запрещено находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без масок, находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции,а также проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Украине было зафиксировано более 1700 новых случаев заражения. Это антирекорд.