Выборы мэра Киева: у кого больше всего шансов победить

Уверенное лидерство в результате опроса продолжает занимать действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него готовы отдать голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Он в четыре раза опережает своего ближайшего конкурента. Интересно, что по сравнению с августом прошлого года, сейчас поддержка Кличко в два раза выше.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который прошел 26-27 июля.

На второй строчке в рейтинге идет шоумен, представитель партии "Голос" Сергей Притула. Его готовы поддержать 11,6% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Третью строчку занимает народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая имеет поддержку в 9,4 процента. Предприниматель и телеведущий Андрея Пальчевский на четвертой строчке с поддержкой в девять процентов. Пятерку замыкает представитель "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, которого готовы поддержать 5,4% опрошенных.

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