Киев в шаге от "красной" зоны: могут остановить общественный транспорт

По последним данным столица очень близка к "красной" зоне, что может означать прекращение работы общественного транспорта, а также закрытие кафе, ресторанов, баров и торгово-развлекательных центров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что к 1 августа, когда в стране заработает новый адаптивный карантин, столица окажется на границе - между "оранжевой" и "красной зоной".

Отметим, что только за последние сутки в Киеве было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения COVID-19. 199 человек заразилось коронавирусом за последние 24 часа.

Уже завтра 31 июля, Украину разделят на четыре карантинные зоны. Это сделает центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это произойдет на соответствующем заседание. У нас будет разделение на четыре зоны: зеленая, желтая, оранжевая и красная.