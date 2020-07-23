14:35 23.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кличко обеспокоен: ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на последние события в столице и во всей Украине. Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

Кличко обеспокоен: ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", - заявил Кличко.

Мэр столицы отметил, что речь идет о патрулировании в городе и обеспечению правопорядка. Также Кличко отмечает, что необходима более эффективная работа по выявлению и предотвращению возможных угроз, в том числе задержание и привлечение к ответственности преступников.

Ранее мы сообщали, что в Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского.


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