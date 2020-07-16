13:08 16.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В "Слуге Народа" определились с кандидатом в мэры Киева

В президентской партии "Слуга Народа" похоже определились, кто будет представлять партию на ближайших выборах мэра в столице Украины Киеве.

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По данным различных источников, скорее всего, вероятным победителем в праймериз "Слуги народа" является народный депутат Ирина Верещук.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Наиболее вероятным кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева сейчас является нардеп Ирина Верещук, которая с 2010 по 2015 годы была мэром города Рава-Русская. На втором месте - нардеп Александр Дубинский. Дубинский очень активный и медийный, но очень специфический. У него есть антирейтинг, он поляризован", - отметил источник.

При этом источник отмечает, что Верещук еще нужно поднять узнаваемость, которая у нее на уровне 50 процентов. Он добавляет, что она может подобрать команду, которая будет сильнее действующего мэра и даже у него не будет вопросов в ней.

В тоже время отмечается, что итоговое решение по кандидату от "Слуги Народа" примет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что у Виталия Кличко хорошие шансы остаться на должности мэра столицы.


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