Зеленский назначил нового руководителя Киевской области: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский определился с новым руководителем Киевской области. Эту должность занял Василий Володин.
Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сегодня утром, 18 июня, представил главу Киевской областной государственной администрации.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.
Отметим, что с 11 марта Володин занимал должность временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года он занимал должность заместителя главы Киевской ОГА.
Перед этим он был исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия "Электронмаш", является заслуженным юристом Украины.
С 2006 по 2010 год он работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям.
С 2012 по 2019 годы Василий Володин занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Ранее мы сообщали, что власти украинской столицы планируют усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в Киеве, а также - правил безопасности.