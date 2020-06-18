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Зеленский назначил нового руководителя Киевской области: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский определился с новым руководителем Киевской области. Эту должность занял Василий Володин.

Зеленский назначил нового руководителя Киевской области: кто он

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сегодня утром, 18 июня, представил главу Киевской областной государственной администрации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Отметим, что с 11 марта Володин занимал должность временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года он занимал должность заместителя главы Киевской ОГА.

Перед этим он был исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия "Электронмаш", является заслуженным юристом Украины.

С 2006 по 2010 год он работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям.

С 2012 по 2019 годы Василий Володин занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Ранее мы сообщали, что власти украинской столицы планируют усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в Киеве, а также - правил безопасности.


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