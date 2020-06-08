Саакашвили намерен баллотироваться в мэры Киева: стали известны причины

Напомним, что недавно Саакашвили стал Председателем исполнительного комитетаВ в Национальном совете реформ, однако многие эксперты отмечают, что это только начало политических амбиций Саакашвили. По последним данным источников, Михаил Саакашвили намерен принять участие в выборах мэра города Киев. При этом у политика будут стоять сразу две задачи.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

"Михаил Саакашили рассматривает такой вариант для прокачки своего имиджа, а также для торгов. Всем известно, что Саакашвили и Кличко давние друзья и поэтому Саакашвили может выступить как технический кандидат против оппонентов действующего мэра, а после снять свою кандидатуру и поддержать Виталия Кличко", - отмечается в телеграм канале.

Напомним, что Саакашвили долгое время рассматривался на должность вице-премьера по реформам, однако голосов за такое решение в Парламенте не нашлось бы, поэтому голосование даже в Верховную Раду не выносили.