10:40 08.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Саакашвили намерен баллотироваться в мэры Киева: стали известны причины

Похоже, что грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили намерен серьезно вернуться в украинскую политику и занять там весьма солидное место.

Саакашвили намерен баллотироваться в мэры Киева: стали известны причины

Напомним, что недавно Саакашвили стал Председателем исполнительного комитетаВ в Национальном совете реформ, однако многие эксперты отмечают, что это только начало политических амбиций Саакашвили. По последним данным источников, Михаил Саакашвили намерен принять участие в выборах мэра города Киев. При этом у политика будут стоять сразу две задачи.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

"Михаил Саакашили рассматривает такой вариант для прокачки своего имиджа, а также для торгов. Всем известно, что Саакашвили и Кличко давние друзья и поэтому Саакашвили может выступить как технический кандидат против оппонентов действующего мэра, а после снять свою кандидатуру и поддержать Виталия Кличко", - отмечается в телеграм канале.

Напомним, что Саакашвили долгое время рассматривался на должность вице-премьера по реформам, однако голосов за такое решение в Парламенте не нашлось бы, поэтому голосование даже в Верховную Раду не выносили.


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