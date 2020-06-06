Женщина из "Слуги Народа" хочет стать мэром Киева: что известно

Появился еще один возможный кандидат на должность мэра Киева. Еще один представитель фракции "Слуга Народа" заявил, что намерен пойти на праймериз для того, чтобы стать официальным кандидатом от президентской парии на выборах мэра столицы.
Народный депутат Ирина Верещук рассказала о том, что она не против высунуть свою кандидатуру на участие в выборах мэра Киева.В Этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.
"У меня есть планы, они амбициозны. Среди этих планов, конечно, есть такая амбиция", — ответила Верещук, когда ей поставили вопрос о потенциальной возможности стать мэром города Киева.
Она отметила, что вопрос на данный момент еще отрытый. Также Верещук добавила, что об этом она пока не говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что ранее Ирина Верещук в период с 2010 по 2015 год была мэром города Рава-Русская. Она добавила, что партия президента Украины должна делегировать женщин на должности городских глав.
Ранее мы сообщали, что лидер "Радикальной Партии" Олег Ляшко рассказал о том, что намерен до конца года вернуться в Верховную Раду. Он примет участие в довыбрах в 208 округе в Черниговской области.