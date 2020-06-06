Женщина из "Слуги Народа" хочет стать мэром Киева: что известно

Народный депутат Ирина Верещук рассказала о том, что она не против высунуть свою кандидатуру на участие в выборах мэра Киева.В Этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

"У меня есть планы, они амбициозны. Среди этих планов, конечно, есть такая амбиция", — ответила Верещук, когда ей поставили вопрос о потенциальной возможности стать мэром города Киева.

Она отметила, что вопрос на данный момент еще отрытый. Также Верещук добавила, что об этом она пока не говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что ранее Ирина Верещук в период с 2010 по 2015 год была мэром города Рава-Русская. Она добавила, что партия президента Украины должна делегировать женщин на должности городских глав.

Ранее мы сообщали, что лидер "Радикальной Партии" Олег Ляшко рассказал о том, что намерен до конца года вернуться в Верховную Раду. Он примет участие в довыбрах в 208 округе в Черниговской области.