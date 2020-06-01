11:05 01.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кличко готов объединиться с Порошенко для выборов в 2020 году: что задумал мэр Киева

Уже совсем близко местные выборы в Украине и многие политики думают, как лучше провести избирательную компанию, с кем лучше объединить силы.

Кличко готов объединиться с Порошенко для выборов в 2020 году: что задумал мэр Киева

Так мэр Киева Виталий Кличко обдумывает свою стратегию относительно выборов, которые должны состояться осенью этого года. Он хочет перезапустить свою политическую партию и использовать ее в качестве трамплина для парламентских выборов в будущем. Сам Кличко отмечал, что его партия "УДАР" пойдет на выборы уже под совсем другим брендом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Женщина с Косой.

"Наш источник сообщает, что это связанно с тем, что Кличко сейчас ведет серию переговоров со многими политическими проектами про объединение. Главный его идея, это партия мэров под его руководством. Запасной это объединение с Порошенко, а самый последний вариант это собственная партия, но под новым брендом", - отмечает телеграм канал.

При этом сам Кличко имеет весьма хорошие шансы остаться в кресле мэра Киева. По социальным опросам в апреле именно у действующего главы городской администрации Киева лучшие шансы на победу в выборах мэра осенью. Его готовы поддержать более 30 % киевлян. Он опережает ближайшего конкурента более, чем в три раза.


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