Не прошло и трех дней: метро в Киеве будет работать с ограничениями

Мэр столицы Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга, 27 мая, заявил, что во время самого большого скопления людей на некоторых станциях киевского метрополитена могут ограничить вход. Это будет сделано для того, чтобы не было большого скопления людей, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

В киевском метро, во время самого большого скопления людей, временно ограничат вход на некоторые станции, чтобы не допустить распространения коронавируса.

"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа - соблюдая дистанцию ​​и в маске", - отметил Кличко.

Также киевский городской глава призвал всех пассажиров подземки соблюдать социальную дистанцию и обязательно носить маски. Также он попросил киевлян и гостей столицы использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости. По его данным 34% заражений происходят именно там.

Ранее мы сообщали, что в Киеве впервые с начала эпидемии количество новых случаев оказалось меньшим, чем выздоровевших пациентов.