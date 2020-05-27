Коронавирус в Киеве: появились приятные новости

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последних данных по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. Он отметил, что по состоянию на утро 27 мая в Киеве 2 739 подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 29 новых пациентов с вирусом. За последние сутки в столице болезнь сумело победить 44 человека.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Хорошая новость: впервые с начала пандемии за сутки выздоровело больше людей, чем заболело", - сказал Кличко.

За последние 24 часа трое пациентов с коронавирусной инфекцией умерло. В общей сложности с начала эпидемии в столице умерло 64 пациента.

Среди новых пациентов с коронавирусом по словам Кличко это 12 женщин возрастом от 34 до 67 лет и девочка, которой 9 лет. А также 14 мужчин от 35 до 99 лет и двое мальчиков, которым 10 и 12 лет. На госпитализацию отправилось десять человек, все остальные остались на самоизоляции.

В общей сложности болезнь в Киеве сумело победить 442 человека.

Напомним, что по всей стране зафиксировано уже почти 22 000 подтвержденных случаев.