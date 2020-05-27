12:57 27.05.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244880:labazovych

Коронавирус в Киеве: появились приятные новости

Появились последние данные по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице Украины городе Киеве.

Коронавирус в Киеве: появились приятные новости

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последних данных по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. Он отметил, что по состоянию на утро 27 мая в Киеве 2 739 подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 29 новых пациентов с вирусом. За последние сутки в столице болезнь сумело победить 44 человека.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Хорошая новость: впервые с начала пандемии за сутки выздоровело больше людей, чем заболело", - сказал Кличко.

За последние 24 часа трое пациентов с коронавирусной инфекцией умерло. В общей сложности с начала эпидемии в столице умерло 64 пациента.

Среди новых пациентов с коронавирусом по словам Кличко это 12 женщин возрастом от 34 до 67 лет и девочка, которой 9 лет. А также 14 мужчин от 35 до 99 лет и двое мальчиков, которым 10 и 12 лет. На госпитализацию отправилось десять человек, все остальные остались на самоизоляции.

В общей сложности болезнь в Киеве сумело победить 442 человека.

Напомним, что по всей стране зафиксировано уже почти 22 000 подтвержденных случаев.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в Италии: ситуация резко изменилась Когда Украина возобновит международное авиасообщение: стала известна дата Уже можно приобрести билеты на поезд: представлен весь список направлений Коронавирус в Украине: последние данные по состоянию на 27 мая
Проишествия
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив