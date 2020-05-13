15:36 13.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Разумков рассказал, будет ли он баллотироваться на должность мэра Киева

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о том, действительно ли он намерен баллотироваться на должность мэра города Киева.

Разумков рассказал, будет ли он баллотироваться на должность мэра Киева

Председатель Парламента ответил на вопрос журналиста о возможном выдвижении на пост мэра украинской столицы во время брифинга по итогам внеочередного заседания Верховной Рады.

"Спасибо, не надо. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, я соответствую тем критериям, которые должны быть у главы Верховной Рады Украины", - цитирует Разумкова Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Также Дмитрий Разумков отметил, что в ближайшее он не намерен менять место своей работы. Отметим, что Разумков один из немногих украинских политиков, который имеет положительную поддержку украинцев по результатам опросов.

На данный момент неизвестно, кто будет выдвигаться на должность мэра столицы на ближайших выборах от партии "Слуга Народа". На этом место претендовал Николай Тищенко, но в свете последнего скандала с его рестораном, вряд ли президентская команда сделает ставку на него.

Напомним, что согласно последних социальных опросов больше всего шансов на победу есть у действующего городского главы Виталия Кличко, который в три раза опережает ближайших конкурентов.


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