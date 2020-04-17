Киев - худший город мира: что опять происходит в столице Украины

Так по состоянию на 11:00 17 марта индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 338. При этом на втором месте располагает китайский город Ханчжоу. Там индекс загрязнения воздуха составляет 162. На третьем месте еще один китайский город Чунцин с индексом 158.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на портал мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

При этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет. При этом он отметил, что задымление происходило в результате поджогов и дыма.

"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха происходит в результате поджогов, дыма, а радиации нет".

Напомним, что Киев также борется с коронавирусом. В столице по последним данным 705 зарегистрированных случаев COVID-19.