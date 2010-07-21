УРА-Информ

Аппетит приходит во время еды: Зеленский может пойти на второй президентский срок
Во время президентской избирательной компании прошлого года Владимир Зеленский не раз отмечал, что идет на один срок
Во время президентской избирательной компании прошлого года Владимир Зеленский не раз отмечал, что идет на один срок
Президент Владимир Зеленский поддержал решение открыть рынки
Вадим Пристайко отметил, что Украина хочет более глубокого сотрудничества с Европейским Союзом в частности в квотах на б...
Максим Степанов рассказал, что выплаты надбавок медицинским сотрудникам задерживаются из-за бюрократических проволочек
Уже 22 мая в Украине должен начаться второй этап ослабления карантинных мер
Тенденции по поводу рынка труда остались прежними, карантин ничего не изменил
Председатель Парламента ответил на вопрос журналиста
Меган Маркл и принц Гарри серьезно относятся к своему будущему в Лос-Анджелесе
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Футбольный чемпионат Украины возобновится совсем скоро, фактически за две недели
Футбольный чемпионат Украины возобновится совсем скоро, фактически за две недели
Google предупреждает об опасном программном обеспечении