УРА-Информ

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В Украине снова продлили карантин: названа новая дата
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Что будет в Украине с карантином после 22 мая - Шмыгаль рассказал правду

Коронавирус в Украине: обновленные данные на 13 мая

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом: вирус "приближается" к российскому президенту

Карантин в Украине продлят и после 22 мая - Шмыгаль

В Украине уже более 16 000 случаев коронавируса: вирус продолжает распространяться

В Украине точно будет вторая волна коронавируса - шокирующее заявление эксперта

Сегодня снимаются карантинные ограничения в Украине: что будет открыто и чем можно заниматься

Коронавирус в Украине: более 15 000 подтвержденных случаев

Политика

Аппетит приходит во время еды: Зеленский может пойти на второй президентский срок

Во время президентской избирательной компании прошлого года Владимир Зеленский не раз отмечал, что идет на один срокВо время президентской избирательной компании прошлого года Владимир Зеленский не раз отмечал, что идет на один срок

Зеленский рассказал, что будет с непродовольственными рынками

Зеленский рассказал, что будет с непродовольственными рынками

15:02

Президент Владимир Зеленский поддержал решение открыть рынки
Экономика

Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС: нужно ли волноваться украинцам

Вадим Пристайко отметил, что Украина хочет более глубокого сотрудничества с Европейским Союзом в частности в квотах на бестарифную торговлюВадим Пристайко отметил, что Украина хочет более глубокого сотрудничества с Европейским Союзом в частности в квотах на б...

Стало известно, почему медики все еще не получили обещанные надбавки: причина банальна

Стало известно, почему медики все еще не получили обещанные надбавки: причина банальна

13:15

Максим Степанов рассказал, что выплаты надбавок медицинским сотрудникам задерживаются из-за бюрократических проволочек
Общество

В Украине 22 мая начнется второй этап выхода из карантина: что будет открыто

Уже 22 мая в Украине должен начаться второй этап ослабления карантинных мерУже 22 мая в Украине должен начаться второй этап ослабления карантинных мер

Работа за границей: на какие должности могут претендовать украинцы и сколько будет зарплата

Работа за границей: на какие должности могут претендовать украинцы и сколько будет зарплата

13:52

Тенденции по поводу рынка труда остались прежними, карантин ничего не изменил

Киев

Кличко требует открыть метро: даже назвал дату

Мер Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министровМер Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров

Разумков рассказал, будет ли он баллотироваться на должность мэра Киева

Разумков рассказал, будет ли он баллотироваться на должность мэра Киева

15:36

Председатель Парламента ответил на вопрос журналиста
Культура

Роскошная жизнь: Меган Маркл и принц Гарри наняли специалиста для жизни в Голливуде

Меган Маркл и принц Гарри серьезно относятся к своему будущему в Лос-АнджелесеМеган Маркл и принц Гарри серьезно относятся к своему будущему в Лос-Анджелесе

Принцесса Кейт ждет четвертого ребенка: фотографии не лгут

Принцесса Кейт ждет четвертого ребенка: фотографии не лгут

14:01

Она предположительно удивлена ​​своей беременностью
Спорт

Футбол возвращается в Украину: стала известна дата возобновления УПЛ

Футбольный чемпионат Украины возобновится совсем скоро, фактически за две неделиФутбольный чемпионат Украины возобновится совсем скоро, фактически за две недели

Футбол возвращается в Украину: стала известна дата возобновления УПЛ

Футбол возвращается в Украину: стала известна дата возобновления УПЛ

14:33

Футбольный чемпионат Украины возобновится совсем скоро, фактически за две недели
Технологии

Google Play заблокировал популярные приложения: немедленно удалите их со своего телефона

Google предупреждает об опасном программном обеспеченииGoogle предупреждает об опасном программном обеспечении

Google Play заблокировал популярные приложения: немедленно удалите их со своего телефона

Google Play заблокировал популярные приложения: немедленно удалите их со своего телефона

16:18

Google предупреждает об опасном программном обеспечении
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