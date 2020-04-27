УРА-Информ

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В Украине снова продлили карантин: названа новая дата
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Сколько заработали народные депутаты в апреле: суммы поражают

Циничное предложение: Россия предлагает украинским чемпионам свое гражданство

Коронавирус в Украине: снова более 500 новых случаев за сутки

Стала известна зарплата Зеленского за первый год: сколько получил президент

Стала известна зарплата Коболева за апрель: цифры удивляют

Что будет с безвизом для украинцев после карантина: важная информация из Офиса президента

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Политика

Очередной скандал со "Слугой Народа": чем на этот раз "отличился" соратник Зеленского

Пару лет назад народный депутат от президентской партии решил подать документы на румынское гражданствоПару лет назад народный депутат от президентской партии решил подать документы на румынское гражданство

Остановили Гитлера 75 лет назад, кто остановит Ангелу Меркель? - политический скандал в Европе

Остановили Гитлера 75 лет назад, кто остановит Ангелу Меркель? - политический скандал в Европе

15:04

Скандал на просторах интернета
Экономика

Что будет с ценами на электроэнергию в Украине: важная информация

Исполняющий обязанности главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сокращение производства атомной электроэнергии не приведет к повышению ценыИсполняющий обязанности главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сокращение производства атомной электроэнергии н...

Польшу ждет катастрофа если не поможет Украина: что происходит у соседей

Польшу ждет катастрофа если не поможет Украина: что происходит у соседей

11:31

Анджей Гайовничек рассказал, что во время сезона сбора фруктов и овощей Польша нуждается в сотнях тысячах украинских трудовых мигрантов
Общество

В Украине точно будет вторая волна коронавируса - шокирующее заявление эксперта

Эксперт считает, что Украина должна была вводить адаптивный карантин, так как украинцам нужно работать.Эксперт считает, что Украина должна была вводить адаптивный карантин, так как украинцам нужно работать.

Стало известно, куда пропали обещанные зарплаты медикам: что теперь будет

Стало известно, куда пропали обещанные зарплаты медикам: что теперь будет

15:22

Премьер Денис Шмыгаль пояснил, как так произошло, что медики по состоянию на 11 мая все-еще не получили обещанние деньги

Киев

В Киеве рекордное количество смертей от коронавируса - Кличко

В общей сложности с начала эпидемии в Киеве болезнь победило 127 человекВ общей сложности с начала эпидемии в Киеве болезнь победило 127 человек

В Киеве могут усилить карантин: Кличко предупреждает киевлян

В Киеве могут усилить карантин: Кличко предупреждает киевлян

12:59

Мер отметил, что за последние 24 часа именно в столице Украины было зафиксировано самое большое количество новых подтвержденных случаев
Культура

Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон и уже изменил ей: стало известно с кем

Актер, вернувшийся к Энистон, встречается с другой актрисой  Алией ШоукатАктер, вернувшийся к Энистон, встречается с другой актрисой  Алией Шоукат

Большой скандал в королевской семье: таблоид подтверждает ориентацию принца Чарльза

Большой скандал в королевской семье: таблоид подтверждает ориентацию принца Чарльза

15:12

Один из британских таблоидов нашел удивительную информации
Спорт

Циничное предложение: Россия предлагает украинским чемпионам свое гражданство

Василий Ломаченко и Александр Усик получили предложениеВасилий Ломаченко и Александр Усик получили предложение

Еще один топовый чемпионат назвал дату возобновления: уже скоро

Еще один топовый чемпионат назвал дату возобновления: уже скоро

13:48

12 июня может пройти первый матч чемпионата Испании после восстановления турнира
Технологии

Очередные проблемы HTC: что происходит с известным производителем смартфонов

Прошли годы с тех пор, как можно было в последний раз услышать об успехах и блестящем будущем корпорацииПрошли годы с тех пор, как можно было в последний раз услышать об успехах и блестящем будущем корпорации

Очередные проблемы HTC: что происходит с известным производителем смартфонов

Очередные проблемы HTC: что происходит с известным производителем смартфонов

12:23

Прошли годы с тех пор, как можно было в последний раз услышать об успехах и блестящем будущем корпорации
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