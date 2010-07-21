УРА-Информ

Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе: президент назвал конкретные сроки
Вчера, 22 апреля, вышел фильм под названием "Год президента Зеленского" о первом годе президентства Владимира Зеленского
Вчера, 22 апреля, вышел фильм под названием "Год президента Зеленского" о первом годе президентства Владимира Зеленского
Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова
Европейская комиссия должна предоставить Украине более одного миллиарда евро макрофинансовой помощи
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Закарпатье рассказал о подробностях этого нового проекта
По состоянию на утро 23 апреля в стране зафиксировано 7170 подтвержденных случаев COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Закарпатье рассказал о подробностях этого нового проекта
Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что карантин можно будет ослабить только после прохождения пика заболеваемости
Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что карантин можно будет ослабить только после прохождения пика заболеваемости
Время от времени в британских СМИ появляется информация о новых знакомствах принца Уильяма
Время от времени в британских СМИ появляется информация о новых знакомствах принца Уильяма
Команды смогут стать участниками еврокубков на основе рейтинга УЕФА
Команды смогут стать участниками еврокубков на основе рейтинга УЕФА
Facebook систематически вводит темный режим в свои приложения
Facebook систематически вводит темный режим в свои приложения