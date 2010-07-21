УРА-Информ

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Публикации

Большая чистка от Зеленского: кого уволил президент Украины

Когда в Киеве ослабят карантин: Кличко дал надежду

Уже более 6000 зараженных на коронавирус: в Украине статистика продолжает расти

В Украине продлят карантин: однако есть и приятные новости

В последний момент экстренно отменили встречу Шмыгаля и Меркель: что произошло

Что у нас после Пасхи: последние данные по ситуации с коронавирусом в Украине

Статистика выглядит угрожающе: количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило психологический барьер

Более 500 новых случаев только за последние сутки: в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом

Политика

Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе: президент назвал конкретные сроки

Вчера, 22 апреля, вышел фильм под названием Вчера, 22 апреля, вышел фильм под названием "Год президента Зеленского" о первом годе президентства Владимира Зеленского

Громкое назначение у Зеленского: кому президент предоставил должность

Громкое назначение у Зеленского: кому президент предоставил должность

13:28

Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова
Экономика

ЕС дает большие деньги Украине: стало известно на что

Европейская комиссия должна предоставить Украине более одного миллиарда евро макрофинансовой помощиЕвропейская комиссия должна предоставить Украине более одного миллиарда евро макрофинансовой помощи

Социальная программа

Социальная программа "Новые деньги": кому поможет государство

14:28

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Закарпатье рассказал о подробностях этого нового проекта
Общество

Ситуация в Украине с коронавирусом ухудшается: установлен новый суточный рекорд

По состоянию на утро 23 апреля в стране зафиксировано 7170 подтвержденных случаев COVID-19По состоянию на утро 23 апреля в стране зафиксировано 7170 подтвержденных случаев COVID-19

Социальная программа

Социальная программа "Новые деньги": кому поможет государство

14:28

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Закарпатье рассказал о подробностях этого нового проекта

Киев

Когда в Киеве ослабят карантин: Кличко дал надежду

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что карантин можно будет ослабить только после прохождения пика заболеваемостиМэр столицы Виталий Кличко рассказал, что карантин можно будет ослабить только после прохождения пика заболеваемости

Когда в Киеве ослабят карантин: Кличко дал надежду

Когда в Киеве ослабят карантин: Кличко дал надежду

13:48

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что карантин можно будет ослабить только после прохождения пика заболеваемости
Культура

Дети остаются с принцем: стали известны условия развода принца Уильяма и принцессы Кейт

Время от времени в британских СМИ появляется информация о новых знакомствах принца УильямаВремя от времени в британских СМИ появляется информация о новых знакомствах принца Уильяма

Дети остаются с принцем: стали известны условия развода принца Уильяма и принцессы Кейт

Дети остаются с принцем: стали известны условия развода принца Уильяма и принцессы Кейт

12:54

Время от времени в британских СМИ появляется информация о новых знакомствах принца Уильяма
Спорт

Сенсационная идея от УЕФА: многим клубам она не понравится

Команды смогут стать участниками еврокубков на основе рейтинга УЕФАКоманды смогут стать участниками еврокубков на основе рейтинга УЕФА

Сенсационная идея от УЕФА: многим клубам она не понравится

Сенсационная идея от УЕФА: многим клубам она не понравится

13:49

Команды смогут стать участниками еврокубков на основе рейтинга УЕФА
Технологии

Важные изменения в Facebook: что стоит знать

Facebook систематически вводит темный режим в свои приложенияFacebook систематически вводит темный режим в свои приложения

Важные изменения в Facebook: что стоит знать

Важные изменения в Facebook: что стоит знать

11:42

Facebook систематически вводит темный режим в свои приложения
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