УРА-Информ

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Андрей Ермак попал в громкий коррупционный скандал (ВИДЕО)
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Фракция "Слуга Народа" обманула украинцев: чем провинились депутаты президентской партии

В Украине уже зафиксировано почти 1500 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Состояние Бориса Джонсона ухудшилась, он в реанимации

Дипломат рассказал о целях Путина в Украине после Донбасса

"Перешагнули" за 1300: обновленные данные по коронавирусу в Украине

Премьера Великобритании Джонсона госпитализировали из-за коронавируса, его подключат к апарату вентиляции легких

Коронавирус в Украине: уже более 1250 подтвержденных случаев

Новый суточный рекорд: в Украине уже почти 1100 зараженных на коронавирус

Политика

Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло

Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил УкраиныГлава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины

Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло

Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло

13:16

Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины
Экономика

Какие продукты подорожают следующими в Украине: прогноз эксперта

Эксперт отметил, что в мире наблюдается рост цен на зерно, в том числе — и на пшеницуЭксперт отметил, что в мире наблюдается рост цен на зерно, в том числе — и на пшеницу

Мошенники придумали новый способ украсть деньги у украинцев: как не попасть на крючок

Мошенники придумали новый способ украсть деньги у украинцев: как не попасть на крючок

11:44

Мошенники предлагают украинцам "государственную помощь" и для этого просят сообщить клиентов номер карточки
Общество

Уже почти 2000 зараженных коронавирусом: в Украине новый суточный рекорд

Только за последние сутки было зафиксировано 224 новых случаев зараженияТолько за последние сутки было зафиксировано 224 новых случаев заражения

Глава УГКЦ обратился к прихожанам с важным словами: что сказал Святослав Шевчук

Глава УГКЦ обратился к прихожанам с важным словами: что сказал Святослав Шевчук

16:16

Он призвал не посещать храмы на Пасху

Киев

В Киеве могут ужесточить карантинные меры из-за коронавируса

Въезд и выезд из столицы не закрыты для легкового транспортаВъезд и выезд из столицы не закрыты для легкового транспорта

В Киеве будут штрафовать за массовые гулянки и пикники во время карантина

В Киеве будут штрафовать за массовые гулянки и пикники во время карантина

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Кличко отметил, что за соблюдением порядка будут следить полицейские
Культура

Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы

Седьмого апреля убили лидера рок-группы Седьмого апреля убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка

Умерла американская певица Чинна, ей было всего 25

Умерла американская певица Чинна, ей было всего 25

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Чинна, настоящее имя Чинна Роджерс умерла в среду 8 апреля
Спорт

Серьезные проблемы с Евро-2020: что угрожает футбольному турниру

Испанцы и итальянцы выразили сомнение в том, что они смогут выполнить свои обязательства и принять матчи ЕвроИспанцы и итальянцы выразили сомнение в том, что они смогут выполнить свои обязательства и принять матчи Евро

Серьезные проблемы с Евро-2020: что угрожает футбольному турниру

Серьезные проблемы с Евро-2020: что угрожает футбольному турниру

16:38

Испанцы и итальянцы выразили сомнение в том, что они смогут выполнить свои обязательства и принять матчи Евро
Технологии

Не только "Заражение": какие фильмы о вирусах посмотреть во время карантина

Смертельные вирусы и другие угрозы, опасные для человечества, всегда интересовали кинематографистовСмертельные вирусы и другие угрозы, опасные для человечества, всегда интересовали кинематографистов

WhatsApp ограничивает важную функцию: что изменилось

WhatsApp ограничивает важную функцию: что изменилось

13:08

Некоторое время назад популярный мессенджер WhatsApp представил новую функцию для отправки сообщений большему количеству чатов
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