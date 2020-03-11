УРА-Информ

Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло
Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины
Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины
Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины
Эксперт отметил, что в мире наблюдается рост цен на зерно, в том числе — и на пшеницу
Мошенники предлагают украинцам "государственную помощь" и для этого просят сообщить клиентов номер карточки
Только за последние сутки было зафиксировано 224 новых случаев заражения
Он призвал не посещать храмы на Пасху
Въезд и выезд из столицы не закрыты для легкового транспорта
Кличко отметил, что за соблюдением порядка будут следить полицейские
Седьмого апреля убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Чинна, настоящее имя Чинна Роджерс умерла в среду 8 апреля
Испанцы и итальянцы выразили сомнение в том, что они смогут выполнить свои обязательства и принять матчи Евро
Испанцы и итальянцы выразили сомнение в том, что они смогут выполнить свои обязательства и принять матчи Евро
Смертельные вирусы и другие угрозы, опасные для человечества, всегда интересовали кинематографистов
Некоторое время назад популярный мессенджер WhatsApp представил новую функцию для отправки сообщений большему количеству чатов