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Об этой информации сообщил Невзоров в интервью «ГОРДОН», передает «УРА-Информ».

В самом начале Невзоров сказал, что у верхушки Российской Федерации, скорее всего, есть некоторые реальные сведения по поводу социальных настроений. По его словам, все открытые данные для общества являются чуть ли не сказкой.

«В противном случае, не было бы в неприкосновенности всех этих аппаратов подавления внутри России. Путин бы не держал в боевой готовности своих людей, если бы реальной картины не было бы. Потому, когда мне задают вопрос о том, возможен ли общественный взрыв, я отвечаю положительно. Он реален. Скажу больше, он неизбежен», – заявил Невзоров.

Затем журналист сослался на признак, который уже проявил себя в обществе РФ. Он сослался на данные по цифрам фильма «Чебурашка» в РФ. Однако журналистка Алеся Бацман решила уточнить, что это за картина, и почему она так показательна в данной теме.

«Это даже не кинокартина. Здесь идет речь о полуторачасовой эмиграции. 1,5 часа полноценного бездумья, а также забвений. Это та реальность, в которой не существует Путина, военных действий и деятелей-пропагандистов. Это является абсолютнейшим бредом. Потребность в таком бездумье появляется в том случае, когда в обществе проявилась предельнейшая усталость. Если бы мы заметили успех другого фильма – это не стоило бы внимания, но данная картина побила все рекорды», – заключил Невзоров.

Напомним, в России работает секретный украинский батальон, подрывающий её изнутри,-The Guardian.