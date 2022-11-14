РФ изменит тактику войны с Украиной зимой: стало известно, какие удары будут наноситься

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, сославшаяся на доклад специалистов из американского издания NYT, передает «УРА-Информ».

«Дождь вместе со снегом и мягким грунтом в конце ноября поспособствуют замедлению продвижения обоих армий. Однако, следует добавить, что когда температура упадет и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет куда как легче перемещаться», – начали с позитивной ноты западной эксперты.

Однако они получили важную информацию от официальных представителей Америки. По их словам, РФ намерена усиливать ракетные обстрелы инфраструктуры Украины. Таким образом, они намерены запугать украинцев.

«Однако и Украинское государство может развернуть секретную кампанию, чтобы нанести ответные удары по территории России», – заключил источник.

Напомним, Зеленский готовит особый подарок для украинцев на Новый год: инсайдер раскрыл, что произойдет.