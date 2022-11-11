Происшествия

Россиян начали готовить к прорыву ВСУ внутрь РФ: Ищенко предупредил население

Ирина
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Об этой  информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале СМИ отметили, что через 260 дней пропаганде РФ надо готовить большую российскую идеую против Украины, чтобы дальнейшее поражение не выглядело экстраординарным. Именно потому, как уверяют эксперты, русским уже рассказывают очередную “страшную историю” мести.

Так называемый политолог Ростислав Ищенко заявил, что украинские вооруженные силы сформировали группировку из «20-30 тысяч человек, которая пойдет прямо на Москву», если российская армия двинется на левый берег Херсона.

Ищенко всерьез утверждает, что украинские преступники могут атаковать Белгород, Курск, Орел или Брянск в одночасье.

«Через 7-8 часов колонна военной техники, проходящая через Глухинский район, достигнет столицы, если будет двигаться 70 километров в час», — прогнозирует пропагандист.

Напомним, ВСУ показали, как приветствуют их люди на Херсонщине: трогательные кадры.

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