Происшествия

Россия готовится к обороне Крыма: ВСУ показали «говорящие» снимки с полуострова

Ирина

Представители Российской Федерации, очевидно, очень обеспокоились из-за наступления Вооруженных сил Украины на Юге страны. Теперь они начали создавать специальные оборонительные траншеи и сооружения для защиты Крымского полуострова.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Кацапы готовятся к обороне Крыма. Появились спутниковые снимки с Крымского полуострова, где можно заметить, как динамично создаются оборонительные рубежи в период с 12 августа по 5 ноября», – сказано в начале сообщения.

Затем представители ВСУ добавили, что ВС Российской Федерации занимаются рытьем траншей в районе Чонгара, а также Армянска. Однако на этом фоне эксперты пока не подтверждают слухи о возможных опасениях Кремля касательно наступления ВСУ на захваченную АР Крым.

В данный момент, как известно, ВСУ продвигаются только на правом береге Херсонщины, попутно выбивая оккупантов из населенных пунктов Украины.

Напомним, в Украине может начаться новая мобилизация: Маляр предупредила, к чему готовиться людям.

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