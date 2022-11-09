Лидер Тайваня сказала, когда КНР начнет атаку: были названы сроки

Глава Тайваня Цай Инвэнь сообщила о том, что Китай намерен действовать достаточно жестко. Речь идет о том, что Пекин уже достаточно скоро может принять решение о том, чтобы начать свою «спецоперацию» на территории Азии.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Китай может вторгнуться на Тайвань уже в самые ближайшие сроки. Это не просто слова», – коротко подметила Инвэнь в ходе интервью издания The Atlantic.

К сожалению, неизвестно, откуда у президента Тайваня есть такая информация, и чем она подтверждена. На этом фоне мировые эксперты пока молчат, выжидая соответствующей реакции Китая.

В КНР же еще недавно заявляли о том, что они намерены воссоединиться с Тайванем, поскольку считают данную территорию исконно китайской.

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