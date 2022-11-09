Происшествия

Лидер Тайваня сказала, когда КНР начнет атаку: были названы сроки

Ирина

Глава Тайваня Цай Инвэнь сообщила о том, что Китай намерен действовать достаточно жестко. Речь идет о том, что Пекин уже достаточно скоро может принять решение о том, чтобы начать свою «спецоперацию» на территории Азии.

Время чтения: 29 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Китай может вторгнуться на Тайвань уже в самые ближайшие сроки. Это не просто слова», – коротко подметила Инвэнь в ходе интервью издания The Atlantic.

К сожалению, неизвестно, откуда у президента Тайваня есть такая информация, и чем она подтверждена. На этом фоне мировые эксперты пока молчат, выжидая соответствующей реакции Китая.

В КНР же еще недавно заявляли о том, что они намерены воссоединиться с Тайванем, поскольку считают данную территорию исконно китайской.

Как сообщалось временем ранее, война в Украине переходит в новую стадию: ВСУ сообщили, что начало меняться.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

ВСУ предупредили, что РФ начнет бомбить в Украине: названы ключевые объекты

Речник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что у Российской Федерации есть весьма неутешительный план для граждан Украинского государства. По его словам, РФ будет усиливать удары по особым объектам внутри страны.

Ирина

Источник сказал, когда начнутся бои за Херсон: были названые точные сроки

Стало известно, что Запад ждет соответствующих решений от Вооруженных сил Украины по освобождению юга. Как сообщил источник, один из ключевых представителей США Джордж Салливан уже обсудил с президентом Украинского государства Владимиром Зеленским сроки наступления.

Ирина

РФ дали особое указание жителям Херсонщины: источник сказал, что нужно сделать до 10 ноября

Оккупанты из Российской Федерации продолжают создавать целый ряд проблем для жителей одного из южных регионов Украины. На сей раз им было приказано выехать из своего населенного пункта до 10 ноября.

Ирина

Стало известно, кто уговорил Путина начать войну: названы ключевые имена

Эксперты из The Times, ссылаясь на инсайдера в правительстве РФ назвали имена чиновников, которым удалось убедить Путина в том, чтобы развязать войну против Украинского государства. Боле того, появилась информация, много ли людей во власти знало о начале войны до 24 февраля.

Ирина

В РФ признались, когда начнутся бои в самом Херсоне: Стремоусов сделал новое заявление

Ставленники Кремля в Украине начали говорить о том, что в захваченном РФ городе Украины скоро состоятся баталии. Такое заявление сделал помощник коллаборациониста и главы Херсонской ОВА Владимира Сальдо по имени Кирилл Стремоусов.

Ирина

Запорожская АЭС обесточена: ВСУ предупредили, какой инцидент произошел

Работа электростанции, которая может принести миру еще одну техногенную катастрофу, была нарушена вследствие обстрелов оккупантов из Российской Федерации. В 23:04 2 ноября ЗАЭС была вынуждена перейти в режим полного обесточивания.