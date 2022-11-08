Происшествия

ВСУ предупредили, что РФ начнет бомбить в Украине: названы ключевые объекты

Ирина

Речник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что у Российской Федерации есть весьма неутешительный план для граждан Украинского государства. По его словам, РФ будет усиливать удары по особым объектам внутри страны.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Россия будет усиливать удары по критической инфраструктуре в Украине. Это будет происходить в осенне-зимний период, поскольку у Кремля отсутствуют какие-то заметные успехи на фронте», – сказал военный.

К сожалению, никаких конкретных дат не было названо, как и прогнозов о том, когда и к чему готовиться людям. Тем не менее, известно, что в данный момент Российская Федерация уже нанесла существенный вред энергетической системе всей Украины, из-за чего почти все города начали экономить свет.  

Как сообщалось ранее, источник сказал, когда начнутся бои за Херсон: были названые точные сроки.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Источник сказал, когда начнутся бои за Херсон: были названые точные сроки

Стало известно, что Запад ждет соответствующих решений от Вооруженных сил Украины по освобождению юга. Как сообщил источник, один из ключевых представителей США Джордж Салливан уже обсудил с президентом Украинского государства Владимиром Зеленским сроки наступления.

Ирина

РФ дали особое указание жителям Херсонщины: источник сказал, что нужно сделать до 10 ноября

Оккупанты из Российской Федерации продолжают создавать целый ряд проблем для жителей одного из южных регионов Украины. На сей раз им было приказано выехать из своего населенного пункта до 10 ноября.

Ирина

Стало известно, кто уговорил Путина начать войну: названы ключевые имена

Эксперты из The Times, ссылаясь на инсайдера в правительстве РФ назвали имена чиновников, которым удалось убедить Путина в том, чтобы развязать войну против Украинского государства. Боле того, появилась информация, много ли людей во власти знало о начале войны до 24 февраля.

Ирина

В РФ признались, когда начнутся бои в самом Херсоне: Стремоусов сделал новое заявление

Ставленники Кремля в Украине начали говорить о том, что в захваченном РФ городе Украины скоро состоятся баталии. Такое заявление сделал помощник коллаборациониста и главы Херсонской ОВА Владимира Сальдо по имени Кирилл Стремоусов.

Ирина

Запорожская АЭС обесточена: ВСУ предупредили, какой инцидент произошел

Работа электростанции, которая может принести миру еще одну техногенную катастрофу, была нарушена вследствие обстрелов оккупантов из Российской Федерации. В 23:04 2 ноября ЗАЭС была вынуждена перейти в режим полного обесточивания.

Ирина

В Иране было поднято «Красное Знамя Возмездия»: стало известно, что это может означать

Стало известно о том, что на территории Иранского государства власти распорядились о поднятии соответствующего флага. Речь идет о так называемом «Красном Знамени Возмездия», которое расположилось над куполом мечети Джамкаран в населенном пункте Кум.