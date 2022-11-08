ВСУ предупредили, что РФ начнет бомбить в Украине: названы ключевые объекты

Речник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что у Российской Федерации есть весьма неутешительный план для граждан Украинского государства. По его словам, РФ будет усиливать удары по особым объектам внутри страны.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Россия будет усиливать удары по критической инфраструктуре в Украине. Это будет происходить в осенне-зимний период, поскольку у Кремля отсутствуют какие-то заметные успехи на фронте», – сказал военный.

К сожалению, никаких конкретных дат не было названо, как и прогнозов о том, когда и к чему готовиться людям. Тем не менее, известно, что в данный момент Российская Федерация уже нанесла существенный вред энергетической системе всей Украины, из-за чего почти все города начали экономить свет.

Как сообщалось ранее, источник сказал, когда начнутся бои за Херсон: были названые точные сроки.