Происшествия

Запорожская АЭС обесточена: ВСУ предупредили, какой инцидент произошел

Ирина

Работа электростанции, которая может принести миру еще одну техногенную катастрофу, была нарушена вследствие обстрелов оккупантов из Российской Федерации. В 23:04 2 ноября ЗАЭС была вынуждена перейти в режим полного обесточивания.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».  

Отмечается, что еще вчера, 2 ноября были повреждены две последние высоковольтные линии связи электростанции. В итоге были включены 20 дизель-генераторов, которые поддерживают важные функции ЗАЭС.

В данный момент схема питания собственных нужд объекта была оптимизирована. Однако работу продолжают 9 дизель-генераторов. Что самое важное, 5 и 6-й энергоблоки, которые еще недавно были в горячем состоянии, были переведены в холодное.

«Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается только 15 дней. Обратный отсчет начался», – сказано в сообщении.

Напомним, между РФ И США большая сделка по Украине: источник сообщил, о чем могут договориться стороны.

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