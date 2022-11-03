Запорожская АЭС обесточена: ВСУ предупредили, какой инцидент произошел

Работа электростанции, которая может принести миру еще одну техногенную катастрофу, была нарушена вследствие обстрелов оккупантов из Российской Федерации. В 23:04 2 ноября ЗАЭС была вынуждена перейти в режим полного обесточивания.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».
Отмечается, что еще вчера, 2 ноября были повреждены две последние высоковольтные линии связи электростанции. В итоге были включены 20 дизель-генераторов, которые поддерживают важные функции ЗАЭС.
В данный момент схема питания собственных нужд объекта была оптимизирована. Однако работу продолжают 9 дизель-генераторов. Что самое важное, 5 и 6-й энергоблоки, которые еще недавно были в горячем состоянии, были переведены в холодное.
«Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается только 15 дней. Обратный отсчет начался», – сказано в сообщении.
Напомним, между РФ И США большая сделка по Украине: источник сообщил, о чем могут договориться стороны.
Average Rating